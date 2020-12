H.djilalli CHADLI

H-Djilali CHADLI Aulnay, le Dimanche 26/02/2020

41 bis, Avenue république Aulnay-Sous-Bois

93600





De formation ingénieur en génie civil option construction civiles et industrielles, je possède une expérience de 18 ans en générale dans plus de 3 ans en tant que Directeur de site consultant récemment, doté d'un bon relationnel et autonome je réussis pleinement dans ma fonction et c'est avec une immense joie que j'exerce. De plus j'apprécie le travail en équipe et l'étroite collaboration avec le directeur de projet.



En tant qu'ingénieur de génie civil je m'estime responsable de mes chantiers du début à la fin des travaux autant sur le plan qualitatif, qu'économique et mets un point d'honneur à respecter les plannings. En outre je dirige les ouvrages, pilote et coordonne l'ensemble des ouvriers, garanti une qualité d'ouvrage et assure la livraison aux clients dans le strict respect de la réglementation et des coûts prévus.



Fort de mes années d'expérience et estimant avoir des connaissances approfondies des techniques du bâtiment, génie civil et les VRD , des règles et normes de construction, je suis persuadé que vous saurez apprécier mon sérieux, ma rigueur et mes vives aptitudes d'ingénieur de travaux.

Très enthousiaste à l'idée de collaborer avec votre directeur de projet et de mettre mes compétences à votre service, je souhaiterais vous rencontrer lors d'un entretien afin de vous révéler mes ardentes motivations.



Dans l'espoir d'un retour positif, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.

H-Djilali CHADLI



Mes compétences :

Civil Engineering

Quality Control

Building materials

Resource Planning

Masonry

Plumbing

Construction site

Quality Assurance

Roadworks

Specifications

Finite Element Analysis