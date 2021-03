Haas MYLÈNE

Curieuse, autonome et réactive, j'apprends vite et sais m'adapter aux demandes et à mon environnement. Mon parcours m'a permis de développer des connaissances dans des domaines variés (sciences, littérature, musique, médias, informatique...) et mes compétences en communication concernent plusieurs domaines : communication numérique, PAO, relations presse, événementiel...



Passionnée de musique, j'ai obtenu le prix du meilleur mémoire pour mon sujet "comment amener de nouveaux publics vers la musique classique" à l'European Communication School (ECS) de Strasbourg.



Dernières gestions de projets :

• Gestion du projet de refonte du site internet de la Ville de Schiltigheim de l’élaboration du cahier des charges à sa mise en ligne fin 2018 (en cours)

• Elaboration de la campagne digitale de lancement des Halles du Scilt (Teasing sur Facebook : de 0 à 900 j’aime avant l’inauguration)

• Création du site internet de l'Orchestre Symphonique de Haguenau : www.symphonique-haguenau.com

• Refonte graphique des affiches et du logo de l'Orchestre Symphonique de Haguenau



Mes compétences :

Relations Presse

Webmaster

PAO

Communication institutionnelle

Community management

Communication externe

Stratégie de communication