Habib BAFADEM

J ai multiplié les expériences professionnelles pour acquérir des compétences aussi bien dans le domaine industriel que chez les particuliers.

Aujourd'hui, j'ai concrétisé mon projet en devenant un formateur en habilitation électrique.





Mes compétences :

Lire et interpreter un schema electrique

Deceler une panne et la reparer

Cablage d armoires industrielle

Electricité

Automatismes industriels

Technicien alarme video surveillance

Technicien detection incendie

Formateur B0 H0V BF HF

Formateur BS BE Essai Verification Mesures et manoeuvre

Formateur BR

Formateur BC HC

Formateur B1 H1 B2 H2 B1v H1V B2v H2C