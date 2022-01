Bonjour,



Je me presente brièvement , moi c'est Habib Bouzemarene , j'ai 34 ans et je suis papa d'une fille de 9 ans. Titulaire d'un bac STT Commerce, d'un DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) ainsi que d'une Licence en Gestion (BAC+3).



Je suis actuellement en poste et ce depuis 11 ans au CBC Toulon(Comptoir des Bois et Contreplaques) qui est un negoce en bois panneaux spécialisé dans l’agencement intérieur et extérieur bois et reconnu sur ce marché , en qualité d ‘ Attaché-Technico-Commercial (ATC) depuis maintenant plus de 2 ans et demi.



De nature dynamique, très motivé et ayant un goût prononcé pour le commerce, je suis à l’écoute du marché et de ses éventuelles opportunités...



N'hesitez pas à me contacter pour plus d'informations et afin de faire plus ample connaissance .



Je suis disponible dès à présent pour un éventuel entretien lors duquel je vous ferez part de mes motivations et de mes ambitions professionnelles.

Je vous prie d'agréer,Madame, Monsieur,mes sincères salutations.

Cordialement.



Habib BOUZEMARENE.



Mes compétences :

Fiable

Organisé

Détermination

Dynamique

Conscience professionnelle