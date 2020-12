Habil OUSALAH

De l'Homme des cavernes à l'Homme des Buildings, Voilà ce qui me fascine...



Face à un monde aussi complexe que le nôtre, l'Homme à dû au court du temps s'adapter et faire face à diverses contraintes liées à son environnement. Ces contraintes; censées être un obstacle empêchant le progrès de l'Homme, n'ont fait qu'accroître ses connaissances du monde et il en a fait une force pour y vivre en parfaite harmonie.

Voilà comment je définirais le génie civil, c'est l'art et la manière de vivre en parfaite harmonie dans ce monde aussi complexe qu'est le nôtre, en d'autre termes, c'est la progression de l'Homme au sein de son environnement tout en la protégeant afin de répondre aux besoins de la société dans laquelle il vit et en y assurant la sécurité publique.



Aujourd'hui, à l'ère des nouvelles Technologies, nous devons faire face à de nouvelles contraintes, tel que l'aspect économique, juridique et technique pour la réalisation d'un ouvrage complexe dans un délai limité tout en prenant compte d'un espace de plus en plus restreint de par la croissance démographique.

C'est pour être un acteur au progrès et à la civilisation que je m'engage à être un Ingénieur en Génie Civil, ainsi, mon but est de donner vie aux idées et projets qui apportent bien être et satisfaction à mes concitoyens et mes mots d'ordre pour y parvenir sont : le respect des coûts, des délais, de la sécurité et de la qualité des travaux.



A l'avenir les enjeux pouvant être considérés sont nombreux et de natures différentes :



- Les enjeux humains et sécurité : pour la santé et une meilleure sécurité des hommes au travail.

- Les enjeux environnementaux et du développement durable : pour une préservation de la planète et de ses équilibres pour les générations futures.

- Les enjeux économiques : pour d’une part assurer l’apport de bénéfice financier pour l’entreprise et d’autre part, l’assurance pour sa clientèle.

- Les enjeux technologiques : Le BIM pour une gestion optimale.



Mes compétences :

* Organisation de travaux

* Base en Étude de prix

* DAO : AUTOCAD, SOLIDWORKS.

* Conduite de Travaux

Respect des délais, de la qualité et de la sécurit

Encadrement des sous-traitants (+ de 10 personnes)