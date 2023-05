Olivier BAERT

Nouveau sur VIADEO !



Savez-vous qu'il existe des solutions efficaces, économiques et rapides à mettre en place ?



"Protéger vos surfaces" vous permet de faire des économies, et de terminer vos travaux et/ou autres interventions dans les temps.



KINGPRO est le spécialiste de la protection temporaire de chantier en FRANCE.

(www.kingpro.fr / info@kingpro.fr / http://www.kingpro.fr/demande-de-devis/ )



Afin d'éviter les surcoûts à la fin des travaux, il convient de protéger efficacement vos sols, vos murs, vos fenêtres / menuiseries, vos portes et bâtis de porte, et autres mobiliers grâce à des solutions adaptées et économiques !



Vous trouverez ci-dessous quelques-uns de nos produits :



• La plaque de protection PROTECTPLAK (6 versions différentes pour chocs légers, moyens, lourds, pour le passage de chariots / nacelles, protection anti-chocs pour fenêtres) - (option anti-feu M1)

• Les Moquettes de protection intérieur et extérieur (fine ou épaisse), Moquette de circulation rouge, Moquette avec film adhésif

• La Fibre Respirante imperméable (pour la protection de parquets, d'escalier, et de nombreux autres sols)

• La Feutrine absorbante étanche (protection pour travaux de second oeuvre)

• Le Sol respirant gaufré (protection légère et respirante)

• Les Profilés caoutchouc pour marches d'escalier (protection rapide, antidérapante et anti-chocs)

• Les Films adhésifs KINGPRO pour protéger vos fenêtres-menuiseries / moquette / métal / sécurisation pour démolition vitrage (retrait sans résidu, Anti-UV 6 mois, épaisseur diverses 50µm 100µm 150µm, en largeur 50, 60 ou 120cm)

• Les Housse de porte (rapide à mettre en place, anti-poussière et rayures)

• Les Films de masquage électrostatique (protection des murs pour la peinture)

• Les Adhésifs de chantier (PVC Orange/blanc, double face temporaire, masquage peinture)

• Le Tapis bouclé PVC antidérapant pour passage sécurisé en extérieur / intérieur

• Les Tapis caoutchouc industriel strié ou en pattern diamant

• Les Profilés de protection en mousse et carton

• Les Filets et bâches

• La Cloison souple de chantier

• La Porte zip d'accès à la zone travaux

• Le Tapis collant pelable antibactérien

• Les Films Polyéthylène et Polyane (option anti-feu M1)

• Le Pistolet de rétractation et les films rétractables (option anti-feu M1)

• Les Vernis pelables de protection

• Les Bâches soudure ignifugées M0...



Nous disposons d'un large stock, et livrons sur vos chantiers ou en vos locaux en 24H / 48H partout en France, en Europe, et à l'Export.



Dès maintenant, contactez-nous au 03.62.10.94.08 ou par email à info@kingpro.fr , ou via notre formulaire http://www.kingpro.fr/demande-de-devis/ .

Bonne protection à vous, et à très vite surArray,



Olivier BAERT

Fondateur et PDG

KINGPRO SAS



Mes compétences :

Management des ventes

Approvisionnement et achats

Conception de produit

Gestion de la relation client

Business development

Contrôle des coûts

Négociation de contrat

IT Strategy

Développement produit

Marketing stratégique

Gestion des entreprises

Développement durable

Développement commercial

Commerce B2B

Ingénierie

Informatique

Gestion des stocks et approvisionnement

Construction

Direction commerciale

Stratégie commerciale

Planification

Management

Gestion de projet