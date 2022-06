Hadi EL BAYDA

Titulaire d'un Master 2 Gestion et Transformation de lÉnergie Électrique à l'université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand 2)



J'ai soutenu, le 26 septembre 2012, ma thèse de doctorat en génie électrique "Étude du transfert dénergie entre un arc de court circuit et son environnement : application à larc tracking" au sein de LAboratoire PLAsma et Conversion dÉnergie (LAPLACE) sous la direction de M. Alain GLEIZES. Mes travaux de thèse s'intègre sur l'étude et caractérisation de la décharge électrique entre deux câbles adjacents suite à un court-circuit.

L'objectif principal de ma thèse est de déterminer la quantité dénergie rayonnée entre larc et son environnement et d'évaluer la capacité dendommagement de ce type darc en testant et comparant deux types de câbles utilisés dans le domaine aéronautique (câble DR à base du cuivre et câble AD à base d'aluminium).

Ce travail, est partiellement financé par « national project ISS power&control » supporté par DGAC (Direction Générale de lAviation Civile) et par Airbus et a été lancé en collaboration avec la société LABINAL (groupe SAFRAN)



Mes compétences :

Décharge électrique (application à l'arc tracking)