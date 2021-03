Hadi NATOUR

Responsable technique: Société Copwell-France (2001-2003). Société Eurohead-France/AM PARIS depuis 2003/2012. Expérience technique:Installation et connexion informatique des machines bureautiques numeriques et multifonctions. Installation et configuration poste de travail.

Formation utilisateurs: Manipulation et utilisation des nouveaux machines. Hotline: Assistance technique proposer des solutions pour résoudre les problemes, prendre la main à distant pour configurer le poste de travail. Formation des techniciens quotidienne. Mise à jour: Produits et données techniques. Gerer et planifier la tournée des techniciens. Gestion de stocke: Commandes et livraisons.



Mes compétences :

Maintenance

Wi-Fi

Microsoft Outlook

Microsoft Office

LAN/WAN > LAN

Iphone

Android