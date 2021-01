Haider HASHIM

Acquérir de l'expérience dans des domaines varié pour bénéficier d'une large palette de compétences.

Cette palette me sera utile dans mon évolution professionnelle et mes objectifs de carrières.



Je m'intéresse également à l'environnement SAP, j'aimerais suivre une formation dans le domaine éventuellement.



Autre intérêt, cette intérêt est un peu particulier, il s'oriente vers le droit de la propriété intellectuelle (plus particulièrement la propriété intellectuelle appliquée au monde de l'informatique).



Mon rêve, c'est d'utiliser l'informatique et les moyens interactifs que nous avons à disposition afin d'aider les enfants dans des pays pauvres voir en guerre. L'informatique est un merveilleux moyen d'être n'importe où tout en étant chez soit. De travailler avec des personnes de l'autre côté du monde. Ainsi cela permettra aux développeurs qui se trouvent dans des pays en conflits de travailler depuis chez eux, de les ouvrir au monde et à l'acceptation de l'autre et d'enlever les œillères imposées par certaines sociétés (entourage).



Mes compétences :

Développement

Coordination de projets

Informatique

Gestion de projet