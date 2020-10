Haîm Jimmy AZANCOT

DOUBLE CURSUS : Gestion des entreprises, Finance et Comptabilité, ainsi que langues.



Plusieurs années d'expérience dans l'enseignement et la formation professionnelle.

Plusieurs années d'expérience dans une entreprise internationale.



Entreprise expérience principale :

J'ai exercé auprès d'un groupe coté en bourse: Le groupe Dane Elec Memory qui s'est développe à l'international. Chez Dane Elec, je me suis occupé des filiales. Fonctions : finance, comptabilité, trésorerie, crédit management, contrôle de gestion, des ressources humaines et de toutes les Assurances. J'étais aussi l'interlocuteur des filiales : Espagne...

J'ai beaucoup travaillé le sujet des Assurances et la gestion des risques.



J'ai mis en place des police de groupe avec le groupe Euler et d'autres compagnies d'assurances.





Auparavant, j'étais consultant formateur en langues , gestion et comptabilité et chef de mission pour un cabinet d'expertise comptable.



Mes compétences :

LANGUES