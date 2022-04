Haj Brahim SALEM

Ingénieur en électromécanique depuis 2006 de l’académie militaire.

J'ai travaillé en secteur maintenance automobile et industrielle durant 10 ans dans des postes différentes.

Mes compétences :

Connaissances managériales : gestion de projet, planification, gestion de personnels, encadrement d’équipes, gestion de production et suivi des indicateurs de performance.

Connaissances techniques : Mécanique, électricité, hydraulique, gestion de la maintenance (GMAO), conception et fabrication (CAO et FAO), expert en technologie automobile (mécanique et électricité).

Connaissances en HSE : sécurité de travail, analyse de risques et exigences environnementales.

Langues : Arabe et français : lu, écrit et parlé

anglais : moyen

Informatique : Maitrise de pack office, autocad et solidworks.



Mes compétences :

Gestion QHSE

Automobile

Direction technique

Management

la maintenance

Solidworks

Autocad