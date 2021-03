Haja GRANGER

Je prends en main vos communications digitales et vous accompagne dans vos actions marketing.

Je suis Freelance.

Mes qualités : ambitieuse, débrouillarde et à l'écoute

Mes compétences :

1- la gestion des réseaux sociaux (community management)

2- la gestion des campagnes publicitaires (Facebook ads, google ads, Linkedin ads)

3- le référencement local (Google My Business)

4- la création de contenus ( rédaction SEO / Copywriting, livre blanc, infographie, vidéo, images, etc.)