Haja WILLIAMS

Issu d'une école de commerce franco-américaine, je bénéficie d'une expérience réussie de 15 ans dans la vente de services à forte valeur ajoutée, ainsi que d'une excellente connaissance du marché des annonceurs B to B et de ses acteurs "grands comptes".

Bilingue français-anglais, je suis animé d’un véritable tempérament commercial et d’une forte culture du résultat qui m'encouragent à relever de vrais challenges.

Mes clients apprécient mon dynamisme, ma créativité et mon autonomie, et plus particulièrement mon excellent relationnel, mon esprit d’initiative et d’anticipation ainsi que ma grande capacité d’organisation.