Olivier LAURE

Depuis 1992, j'ai gravi un à un les échelons qui mènent au poste de responsable de département commercial. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est évidemment l'aspect commercial mais surtout la variété des tâches, la possibilité de transmettre son expérience et l'exigence de satisfaction des clients. Aujourd'hui,après l'obtention d'un titre de formateur professionnel pour adultes et quelques missions de formation, je me consacre activement à l'animation d'un point de vente. Mission pendant laquelle, je m'appuie aussi bien sur mon expérience du terrain que sur ma formation de formateur pour optimiser les résultats de ce centre de profit.



Mes compétences :

Conseil

Conseil Vente

Management

Ressources humaines

Vente