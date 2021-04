Alors que bien souvent les dirigeants sont focalisés par le volet technique du changement et par la rentabilité finale des opérations qui impliquent des techniques dures, la bataille du changement ne se gagne pas selon moi sur les aspects techniques.

Elle repose pour moi sur la conjugaison de 3 postures gagnantes. Celle de l’ingénierie mais surtout celles du manager et du commerçant (dans le sens satisfaction clients ; interne ou externe).



J'interviens sur l’analyse des besoins réels face aux besoins exprimés en faisant ressortir les risques techniques et socio-professionnels.

Je travaille sur les outils qui permettrons de réussir les temps forts des projets de changement.

Et je travaille sur le support à l’encadrement (managers) du projet en travaillant sur la communication, l’agilité et le contrôle, le contrôle étant un facteur essentiel permettant la création de l’échange (pouvoir féliciter ou remobiliser)



Et P.O.C.C.C.

Mieux Prévoir, mieux Organiser, mieux Coordonner, mieux Commander, mieux Contrôler.



antoine.gouble@gmail.com



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Accompagnement au changement

Conseil en performance

Audits, benchmarking et analyses fonctionnelles

Pilotage d'activité (performance, marges et satisf

Management de transition

Lean management (Kaizen, 5S, Six Sigma)

Modélisation de processus et détection de Parasiti