Hajar BENMOUSSA

Doctorante chercheur dans le domaine de sécurité des réseaux et des systèmes d'information ,aspire à une carrière évolutive, stable et durable.

Dotée d'un sérieux , d'une abnégation et d'un trait de caractère persévérant.

Mes premières expériences professionnelles m'ont permis de découvrir le mode de travail en équipe et m'ont confirmé que je suis capable de faire preuve d’autonomie, d’écoute et d'esprit de synthèse.



Spécialités :



Sécurité des réseaux et des systèmes d'information

Audit de sécurité

Cryptographie



Mes compétences :

Cryptographie

ISO 2700x

Pot de miel

CCNA

JAVA/J2EE

Analyse

IDS/IPS

Sécurité des réseaux et des SI