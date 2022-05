Mohamed El Mehdi MZIOUAD

Dès la création de notre cabinet AIM Performance, nous nous sommes engagés à accompagner les entreprises nationales et étrangères de variantes spécialités souhaitant se confier à une structure maîtrisant bien leur secteur d'activité, qui soit à même de comprendre leurs cultures d'entreprise et d'identifier leurs valeurs mais, surtout les respecter, les valoriser.



Notre méthodologie est adaptée à chaque entreprise, où le savoir, le savoir-faire et le savoir-être sont combinés afin de vous apporter une assistance technique et réglementaire en matière de Management.



Nous développons nos propres outils simples, efficaces, efficients et de qualité.





Mes compétences :

Coaching

Conseil

Formation

Team building