Hajar BOUGHABA

Les activités de la société L.H Services:

La Société a pour objet tant au Maroc qu'à l'étranger, soit pour son compte soit pour le compte des tiers:

Principalement:

- Services de traduction écrite et instantanée.

- Tous les types de services Administratifs (constitution des dossiers des visas, légalisations rectification des erreurs concernant les noms les prénoms les lieux et les dates de naissance des Clients dans leur Actes de Naissance et le Livret d’Etat Civil, soit à l’étranger soit au Maroc auprès des divers administrations, même dans les divers tribunaux Marocains, le Ministère des Affaires Etrangères ou Ministère de l’Intérieur, les consulats généraux, prendre des rendez-vous pour les visas…..ect)

-Cabinet de conseil

-Consignation, représentation des marques et technologies nationale et internationale.

-Communication, création et organisation de tous types des événements.

-Le Commerce national et international en produits.

- Achats et ventes de toutes matières et produits.

- Les travaux de publicité sur tous supports, la conception, et création des logos.

- l'import et l'export.

Plus généralement: toutes opérations commerciales, financière, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de favoriser son développement.





