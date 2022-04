Hajar BOUTAIB

Madame, Monsieur,



Suite à un contrat de professionnalisation chez STELIA Aerospace Rochefort dans le domaine de la performance industrielle, j’effectue actuellement ma première mission en tant qu’ingénieure de production. Chargée de la mise en place d’une ligne de production taktée au sein de Cabin Interior (Production de fauteuils Business et First Class), cette mission me met en relation étroite avec les différents cœurs de métiers pour les accompagner dans le déploiement des nouveaux modes de gestion de production.



Je saurais, grâce à ma motivation et mon implication, prendre rapidement des responsabilités dans vos services afin de pérenniser et d’améliorer le suivi de vos actions en alliant exigence, qualité et performance.



Ma rigueur ainsi que ma tonicité d’esprit seront des atouts précieux pour m’intégrer au sein de votre service et mettre en œuvre un esprit d’initiative au travers de projets collectifs.

La satisfaction client, le niveau de qualité et le respect des délais sont aussi des objectifs que je partage.



Je vous remercie pour la considération que vous porterez à mon profil et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus distinguées.



Mes compétences :

Kanban

du Management

5S

DMAIC

FMECA

Kaizen

Project Management

CATIA

Matlab

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Microsoft Visio

Microsoft Word

SAP

Solidworks