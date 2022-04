Hajar EL AYCHY

J'ai une bonne expérience dans le domaine Industriel spécialement l'injection et les procédés de moulage et les Outils de programmation CAO –DAO et ainsi la Gestion de Qualité,et titulaire d’un master sciences et techniques en « Génie Industriel » dans la FST de Fès, et d’une licence professionnelle option : « Ingénierie Intégrée en Mécatronique » au sein de FS- Agdal à Rabat, et d’un BTS en « Electromécanique et systèmes Automatisés » à l’ENSET de Mohammedia, des formations polyvalentes qui m’ont permises de maitriser les aspects de l’industrie .ainsi les expériences professionnelles que j’ai pu effectuer et que je juge très importantes car elle m’ont permises d’appliquer mes connaissances , améliorer mon niveau d’adaptation avec l’inattendu et apprendre des choses nouvelles du cœur du monde de travail.



Très déterminé, motivé et je m’implique beaucoup dans mon travail, des qualités qui vont m’aider à être de plus en plus rentable et productif au sein de votre entreprise, ce poste sera une expérience à haut niveau constituerait une véritable opportunité qui me permettra de débuter une carrière dans les meilleures conditions.





Mes compétences :

Solidworks

SAP

CATIA

Autocad

Visual Basic

STEP 7

SAP-TR- C

SAP TPM

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

Java

Adobe Photoshop

CAO - DAO

Formation sur la SMED

Catia v5