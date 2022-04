El Yamani REDOUAN

Inspecteur qualifier métal au sein de différents Service d'Inspection

Avoir plus de 8 ans d'expérience dans l'inspection de l'équipement statique y compris pompes, échangeurs de chaleur, colonnes, réservoirs et la tuyauterie industrielle.et l'enregistrement des résultats, dans la base de données sous forme de rapport d’inspection.

Inspection et réception des travaux de la peinture, la fabrication, soudage, des essais hydrauliques de la tuyauterie et récipients.

Préparation lors de la fabrication ou modification des tuyauteries basé sur les isométriques et dessins P & ID, selon les codes d'inspection y compris ASME, API, etc.

Expérimenté dans l'inspection complète de tous les types de récipients à pression comme des équipements statiques ; y compris les réacteurs ; colonnes, réservoirs de stockage, échangeurs de chaleur.

Assurer la liaison avec les superviseurs de service d'entretien dans tous les aspects de la réparation. Inspecte toutes les réparations, modifications et / ou le remplacement terminé. Sélection d'un techniques d'inspection / CND appropriées selon les codes / normes et spécifications.

Inspection les travaux de soudage de pré-soudure, pendant le soudage et le joint après soudage. Sélectionnez l'essai non destructif (VT, PT, MT, UT, RT)

Encadrement des activités de soudage lors de la fabrication des récipients à pression et réservoirs de stockage, conformément à API 570, API 650 et utilisant des procédés SMAW, TIG, SAW

Le contrôle de la qualité de soudage des équipements ; supervision et diagnostique des résultats des contrôles C.N.D (Ressuage, Mesures d'épaisseurs ultrason ; radiographie...),

La supervision des réparations et/ou modifications d'équipements.

La supervision et la réception des prestations de contrôle non destructif, d’échafaudage, de chaudronnerie, et de soudage

Certifie en thermographie niveau1 internationale: La réalisation et l'interprétation des inspections thermographique (recherche de points chauds).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

CATIA

Autocad

Raffinage

Inspection