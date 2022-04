Hajar EL HAMDANI

Je suis une personne à la fois méthodique et active, sachant prendre des initiatives, véritable passionné du monde logiciel, je me suis spécialisé dans le développement informatique. Capable de développer des outils de gestion qui se plient aux besoins des clients. J'ai plusieurs années d'expérience de travail en équipe, ce qui m'a permis d'acquérir de solides compétences et d'investir mes connaissances au service de ma passion.



Mes compétences :

JQuery

Php5

Html5

Css3

Java

Struts

Hibernate

PostgreSQL

Python

Odoo