Hajar EL HAMDOUCHI

Désirez vous développer votre présence sur le web? Recherchez vous plus de visibilité ? Voulez vous faire du web un nouvel canal de distribution et de communication?



Que vous soyez une entreprise, une marque, une personnalité, un produit ou un service, votre présence sur le digital est devenue chose incontournable.



Ma mission consiste à répondre aux différentes problématiques liées à vos projets web. Je vous accompagnons dans la définition de l’ensemble de vos besoins et vos objectifs stratégiques, de l'élaboration d'une stratégie Digitale et , en passant par la conception du cahier des charges, le déploiement de votre plan d'action, ainsi que l’identification des outils/supports de marketing digital à déployer pour la réalisation de vos objectifs ( réseaux sociaux, référencement, publicité en ligne, site web, etc.)