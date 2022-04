Hajar EL HASSANI

Jeune fille avec moins d’expérience et beaucoup de motivation et d'optimisme pour trouver un première emploi qui va marquer le début de ma vie active, dont la réussite est entre mes mains. Je vous propose de voir mon CV qui vous donnera un aperçu plus complet de mon parcours.

Mes domaines de compétences sont : La gestion des projets , Management d'équipe et des ressources humaines , Management de qualité , Management de risques , les bureautiques , MS PROJECT , SAGE , et en générale le Management.

Mon profil est riche au niveau de formation et des stage diversifiés .



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Sage

Microsoft Project

Bureautique

Direction de projet

Gestion des compétences

Comptabilité générale

Community management

Gestion de projet

Management de la qualité

Management