Hajar EL KADIRI

Je me présente El kadiri hajar j ai 22 ans diplomée de la faculté polydisciplinaire de khouribga specialité chimie et physique analytique je maitrise la Réalisation des analyses et échantillons selon les modes opératoires prédéfinis.l'Utilisation des équipements du laboratoire.Connaissances des normes d’hygiène et de sécurité.l'Analyse de divers produits.

L’accumulation de ces compétences a développé en moi, un esprit d’équipe, le sens de l’organisation,la motivation et la Minutie,je suis actuellement à la recherche d'un emploi



Mes compétences :

 Réaliser des analyses et échantillons selon les

 Utilisation des équipements du laboratoire.

Interpréter les résultats

 Réalise des dosages et des réactions chimiques,

 Analyser divers produits

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel