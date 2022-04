Hajar ELHALLOUMI , âgée de 22 ans , célibataire ,titulaire d'une licence professionnelle en Génie Industriel à la Faculté Polydisciplinaire de Khouribga en 2014.

Pendant mon cursus universitaire j'ai eu la chance d'effectuer plusieurs stages ce qui m'a permet d’acquérir et approfondir mes connaissance dans le domaine tels que la gestion de la maintenance, la logistique , la performance , la production et des connaissance en informatique comme la Bureautique et la gestion des bases de données et aussi des qualités tels que l'esprit d'équipe , facilité d'adaptation, disponibilité et je suis actuellement à la recherche d'un emploi .



Mes compétences :

Microsoft Access

la maintenance

Visual Basic 6

Solidworks

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merise Methodology

HTML

C++