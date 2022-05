Mohamed ELOUARDI

Je cherch une poste de technicien specialise en electromecanique des systemes automatises avec de reelles perspectives de carriere idealement dans la maintenance au tous les postes correspondant a mon profil

En plus de mes competences technique ,j'ai toujours fait preuve d'une grande capacite d'adaptation de dynamisme et d'ouverture d'esprit notamment lors de mas premiere experience et mes stage effectues pendant mes annees d'etudes.

Ayant une forte volonte d'evouluer un bon sens d'analyse et une bonne aptitude de communication ,je pense que mon profil devrait vous interesser n'ehesitez pas a prendre cantact avec moi pour explorer d'eventuelles opportunites .

Elouardi mohamed

Whatssap:00212671347308

E-mail: elouardiesa@gmail.com



Mes compétences :

Électromécanique

Sécurité

Mécanique

Instrumentation

Soudage

sensibilisation des ouvrier

Machines électriques

Electrique de maison

machine numérique

Machines outils

Electricité

Electronique

Automatisme