Hajar ESSAIDI

Intéressée par le domaine de la Qualité, la Sécurité, l'Hygiène et l'Environnement, j'ai pu bâtir un savoir et savoir faire en ces matières, ceci grâce à mon parcours universitaire corrélé à une solide expérience que j'ai acquise au sein du CABINET COMPÉTENCES CONSEIL en tant que Chef de service QSE ça fait plus de 05 ans.

Au cours de cette période, j'ai été:

- Chargée de projets d’accompagnement à la mise en place des systèmes qualité selon : des référentiels internationaux (ISO 22000, IFS, ISO 9001) / Labellisation agricole / Préparation des dossiers d’agréments et d’autorisations sanitaires ONSSA …

- Formatrice experte spécialisée en management de la qualité, en bonnes pratiques d’hygiène, en système HACCP, en traçabilité et bonnes pratiques de fabrication…

Je travaille aussi en Freelance afin d'élargir mes compétences et mon savoir faire.



Mes compétences :

Gestion de projet

HACCP et les BPH, BPF

Assurance Qualité

Système de Management ISO: 9001, 22000, 14001 et O

Optimisation de l'organisation

Agrément/Autorisation sanitaire ONSSA

Diagnostic Organisationnel