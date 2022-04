Operating Systems:

• Microsoft Windows

• Linux

• Windows Server 2003





Computing, Programming:

• Microsoft Visual Studio .NET

• Langage C

• Langage C ++

• Microsoft ADO .NET

• Programming in Excel

• Oracle





Database:

• Microsoft SQL Server

• Microsoft Access

• MySQL



Method:

• Méthode d'analyse MERISE

• Modèle Oriente Objet (UML)



Web programming:

• Microsoft ASP.NET

• Microsoft Visual WebGui

• PHP

• J2ee

• JavaScript

• JQuery

• Html, CSS, XML

• Java