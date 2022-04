Ingénieur Agroalimentaire



Etant issu d’une formation spécialisée en management de la production (Université de Bordeaux) , doublée d’un diplôme d’ingénieur spécialisé en la qualité et la sécurité des aliments obtenu au Maroc, je dispose d’une certaine polyvalence dans les différentes sections du domaine des industries agroalimentaires, notamment management de la qualité, management de la production, sécurité des aliments, sécurité industrielle, amélioration des performances industrielles.

Mes différentes expériences professionnelles, dont notamment mon stage à la générale pâtissière groupe BONCOLAC, m’a permet de mettre en pratique les divers enseignements de ma formation et approfondir les notions techniques à travers la contribution à une démarche d’amélioration continue au sein des ateliers de production. Par la suite, j’ai pu acquérir une expérience significative en management grâce à mon stage autant qu’animatrice des équipes de relève et de reprise au sein de l’entreprise CEMOI chocolatier. J’ai ainsi mis en pratique mes connaissances en matière de la sécurité des aliments et du personnel, qualité & hygiène, et amélioration de la performance. Egalement, grâce à mon stage à CIBEL comme étant une assistante qualité, j’ai pu approfondir mes connaissances concernant le métier d’un responsable qualité en assistant le responsable dans ses activités quotidiennes.

Actuellement je suis en recherche d'emploi dans le domaine d'amélioration continue en production ou en qualité.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. N'hésitez pas à me contacter.

N° tel: (+33) 07-53-47-77-20

mail: hajar.ladouzi@gmail.com



Mes compétences :

Mise en place des Systèmes de Management Qualité

Gestion de la production

Amélioaration des performances industrielles