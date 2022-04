Hajar LAOUINA

Jeune lauréate de l'Ecole Nationale de Commerce et de gestion, option: Gestion Financière et Comptable, dotée du sens de l’organisation, la créativité, la responsabilité et l'initiative.



Mes compétences :

Analyse financière

Ingénierie financière

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Gestion de projet

Audit comptable et financier

Comptabilité approfondie

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Gestion de trésorerie

Finance Internationale

Gestion financière

Audit

Technique Assistance

SQL

SPSS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access