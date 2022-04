Hajar MOUSTAKIM

MOUSTAKIM Hajar, Ingénieur Agronome lauréate de l'institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, option Management des Ressources en sols et en Eaux (Pédologie)/ Département des Ressources Naturelles et Environnement.



Domaines de Compétences:

- Sciences du sol (Pédologie) : Cartographie des sols, Classification (CPCS, Soil taxonomie, WRB, RP 2008) , Agropédologie, Analyse du sol et eau au laboratoire,

- Fertilisation et fertigation,

- Aménagement des bassins versants, quantification de l’érosion,

- Hydrologie, Hydrogéologie, l’écologie, La pollution des eaux et sols,

- Réutilisation des eaux usées et la gestion des STEP,

- Etudes d’impact sur l’environnement,

- Traitement d’images satellitaires, photo-interprétation et SIG.





Mes compétences :

