Je suis Hajar Queddari , une Tangéroise née en 1991.

Dès mon plus jeune âge, je sais ce que je veux faire : du graphisme.

Après une formation de 2 ans dans les domaines du graphisme et du multimédia, j’intègre en tant que graphiste salarié différentes structures du studio de création à l’agence de publicité en passant par des services com et je suis aussi graphiste freelance.

Tout ceci m’a permis d’acquérir une solide expérience du suivi de projet print & web de A à Z : de la conception au suivi de fabrication auprès de clients et dans des secteurs très différents.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

QuarkXPress

Corel Draw

Adobe Premiere Pro

Microsoft Office