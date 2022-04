Lauréate de l'ENCG d'Agadir, option Gestion Financière et Comptable.



avec:

- une d’une formation polyvalente en Gestion

- variété de stages

- motivation et dynamisme

- rigueur et responsabilité

Actuellement en recherche active d'emploi

Disponible pour toute OFFRE possible !



Contact : hajrasalami@gmail.com



Mes compétences :

AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER

Consolidation des comptes

Finances

Ingénierie financière

Comptabilité