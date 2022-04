Hajar TOUNSI j'ai 24ans Etudiante à l'université ibn tofail faculté des sciences master ingénieurie des matériaux.

j'ai des connaisances en:

Traitement de surface,

La corrosion,

Traitement des eaux et des effluents industriel,

Management de la qualité et de projet,

Automatisme et plan d’expérience,

Peinture colle et vernis,

Hygiène sécurité environnement,