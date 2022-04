Hajar ZAHIR

Je suis une Technicien Spécialisé en fabrication des produits agroalimentaires. Par ailleurs, ma formation dans ce domaine m’as permis d’acquérir une variété de techniques de bases notamment en techniques d’analyses microbiologiques et physico-chimiques ainsi que les technique de la transformation laitières, fruits et légumes et céréalière.

Rigoureuse, dynamique et motivé, l’intégration de votre laboratoire représente pour moi un réel enjeu d’avenir et aussi une opportunité pour consolider mes connaissances de base et améliorer mes connaissances

Le contrôleur qualité chez la STE EBBO MAROC pour la mission de contrôler la conformité des produits fabriqués. vérifie les cotes usinées des pièces. 'assuré que les composants utilisés correspondent aux exigences de qualité. vérifie également qu'il n'y a pas de dérives dans le réglage des machines. Il peut également superviser l'envoi des produits, après avoir vérifié leur conformité et s'assurer que le client les reçoit en bon état.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel