Hajar ZAHOUANE

 Superviser les différents actes de gestion administrative du personnel :

o La gestion de la paie.

o La gestion administrative des dossiers du personnel (déclaration, attestation..).

o L’édition et le contrôle interne des enregistrements générés (journaux de paie, bulletins de salaire...).

o La réalisation des déclarations sociales (CNSS, CIMR, CMR…).

o La gestion des démarches administratives découlant des actions sociales (Prêts, aides sociales, bonification, assurance maladie…).



 Adapter des dispositions nécessaires pour le bon déroulement des missions d’audit, la validation des rapports d’audit et la mise en œuvre des mesures en découlant.



 Participer à la préparation des tableaux de bord, études, états et analyses incombant au Service administration du personnel.



 Contribuer à la veille portant sur le cadre réglementaire et légal dans les domaines liés à l’administration du personnel (modification du code du travail, réglementation des accidents de travail...).



 Assurer la préparation et le suivi budgétaire des charges du personnel.

 Assurer la fiabilité et l’évolution du SIRH et la mise à jour du portail RH.

 Assurer l’encadrement et de la mise à niveau des compétences du personnel affecté au service administration du personnel et veiller à conserver l’environnement de travail la bonne ambiance de fonctionnement.