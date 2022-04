Ikram EL ASRI

Je suis à l'écoute du marché d'emploi et attentive aux opportunités qui me permettent de faire évoluer ma carrière.



Je prends en charge la gestion des projets d'intégration des ERP:

- Avant vente.

- Planification des projets.

- Gestion d'équipe.

- Identification et analyse des besoins fonctionnels et opérationnels.

- Animation des réunions de suivis.

- Étude de l'existant.

- Paramétrage.

- Formations.

- Rédaction des livrables (supports de formations, manuels d'utilisateurs, comptes rendus, rapports ...)



Mes compétences :

Oracle 9i/10g

Paie et gestion RH

Gestion de projets

AGIRH

SAGE FRP 1000

Intégration des systèmes d'information

CEGID

Gestion d'équipe

Oracle

Microsoft SQL Server