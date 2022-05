Lauriane SAMOZINO

Actuellement en poste chez Perfomics (groupe Publicis) en tant que Account Manager au pôle Bid management (SEA & Social Media Ads) :



Les missions effectuées :

- gestion de comptes à objectif de trafic et de ROI

- stratégie, créations et optimisations de campagnes facebook ads à objectif de recrutement, d'engagement et de trafic sur site.

- gestion quotidienne des campagnes par l'optimisation des KPIs ainsi que l'ajustement budgétaire des campagnes

- reporting hebdomadaires

- bilans mensuels

- recommandations mensuelles et annuelles

- stratégies media annuelles

- Gestion et apprentissage des stagiaires



Les comptes en gestion ou précédemment gérés : Groupe Lactalis; Groupe SNCF; Groupe Sanofi; GrDF/Suez Environnement; Groupe Ferrero; Caisse d'Epargne





Je mets ainsi à contribution mon sens du contact et les aptitudes que j'ai pu acquérir tout au long de mon cursus et de mes diverses expériences.



Etant aussi attirée par les nouvelles technologies, je suis diplômée d'un Master 2 e-business.



Le e-Business s'est imposé dans le paysage commercial depuis ces dernières années.



Cette formation m'a alors permis d'acquérir des compétences:



En MEDIAS DIGITAUX

avec des cours sur l'ensemble des leviers digitaux, le marché de la communication média digitale, le community management, partenariats web/TV.





En e-BUSINESS

avec un cours d'e-CRM, de Business Model (avec la mise en place du réseau communautaire du M2), ou encore de l'étude des marchés bifaces.



En SYSTEMES D'INFORMATIONS

grâce à des cours de progiciels de gestion (SAGE particulièrement), de géodécisionnel, de base de données (SAS entre autres),création d'une page web...



INTRA-ENTREPRISE

des cours de Knowledge Management, du Droit des TICs, des cours de Gestion de Projet ou en de Supply Chain Management m'ont été dispensé.



Mes compétences :

Google Adwords

Marin software

Pack office

Création et gestion d'une communauté virtuelle

Gestion de la relation client

Twitter

Google analytics

Facebook

Conseil

E-business