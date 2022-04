Hajar ZIOUTI

Dotée d’un master en Marketing et Stratégie à l’IAE de Nice en partenariat avec l’Université Mundiapolis, et ayant organisée plusieurs événements et campagnes marketing, j'ai pu confirmer mes compétences dans les métiers du conseil notamment en Marketing et gestion de la relation client.

Forte de mon aptitude à comprendre, challenger et interagir avec différents profils, et différentes cultures d’entreprises, j’ai pu développer de larges compétences commerciales et communicationnelles.



Endowed with a Master's degree in Marketing and Strategy in the IAE of Nice in partnership with the University Mundiapolis, and having organized several events and marketing campaigns, I was able to confirm my expertise in consulting in particular in Marketing and customer relationship management.

With my strong capacity to understand, to challenge and to interact with various profiles, and various corporate cultures, I was able to develop extensive commercial and communication skills.





Mes compétences :

Marketing

Social CRM

Prospection commerciale

Recrutement

Sales Force

Communication

Négociation commerciale