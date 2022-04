Hajer AJILI

De la poussière sur un meuble à l'ampoule grillée... aucun détail n'échappe à mon regard expérimenté. Responsable du bien-être de la clientèle, je vérifie que rien ne manque et que tout est en ordre : draps, couvertures, rideaux, tapis, mobilier, accessoires de salle de bains, appareils divers…



Polyvalente, je suis dotée d'une bonne connaissance des techniques nécessaires à ce poste. Ordonnée et créative je suis apte à former les nouveaux entrants et possède des connaissances en matière de gestion du personnel (gestion des congés, suivi des heures de travail).



Forte de plusieurs expériences réussies à ce poste, ma priorité reste la satisfaction du client en toutes circonstances.



Mes compétences :

Créative

Décoration

Hygiène

ISO9001