Hajer JABEUR

Actuellement Ingénieur Qualité chez Segula Technologies dans le domaine de l'industrie automobile, j'ai une expérience significative dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Je suis à la recherche active d'un nouveau poste, en tant qu'ingénieur ou chargée d'études, plus particulièrement dans le secteur de l'environnement mais également dans d'autres domaines en tant qu'ingénieur qualité ou sécurité (automobile, énergie, industries chimiques ou agroalimentaires...).

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des opportunités et pour discuter plus en détails de mon parcours.



Mes compétences :

Assainissement

Hydraulique

Environnement

Qualité

Sécurité

Microsoft Office