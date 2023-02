Steven GOURITIN

- Chargé de projets pour SNC-Lavalin inc

- Études universitaires de second cycle en France puis au Canada

- Expérience internationale : France, Canada, Afrique, Territoires isolés

- Études Environnementales de Sites, Plan de réhabilitation, Plan de démantèlement, Plans et devis de réhabilitation

- Supervision de forages (CME, Diamond drill, marteau fond de trou), excavation, injection d'oxydant, aménagement de biopiles, échantillonnage de matière dangereuse, de sol, de sédiments marins et d’eau de surface et souterraine, essais de pompage (72h) et de perméabilité (slug test)

- Minier, Pétrolier, Gouvernement, Firmes privées

- ASP construction, secouriste en milieu de travail, SIMDUT, Travail en hauteur, Travail en espace clos, Opérateur de camion-nacelle, Transport de matières dangereuses, Protection respiratoire, Conducteur d'embarcations de plaisance



Mes compétences :

Gestion de projet

Hydrogéologie

Dépollution

Territoire isolé

Maitre d'oeuvre

Forage

Surveillant de chantier

Minier

Excavation

Travail en hauteur

Opérateur de camion nacelle

travail en espace clos