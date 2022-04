Fabienne PILLON (CAROTINE)

Après avoir étudié à l'IUP génie de l'environnement de l'université paris 7, je me suis spécialisée dans l'énergie avec le diplôme du master Economie et politique de l'énergie et de l'environnement dispensé par l'IFP et le CEA.



Cette double compétence technique et politique a été appréciée dans mon poste de chargé de mission AMO Plan climat territorial au sein du bureau d'étude Energies Demain. Mes missions consistaient en la gestion de projet, la réalisation du bilan carbone et la constitution d'un plan d'action en faveur du climat.



Je recherche un poste de chargé de mission HQE, développement durable ou encore portant sur le montage de projet ENR.



Mes compétences :

Changement climatique

Développement durable

Energie

Environnement

Construction durable