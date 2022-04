Hajer JERBI

- Gestion de projets - Conception et développement d'outils graphiques d'analyse et de déboggage pour des systèmes embarqués produits par STMicroelectronics. Ces outils doivent faciliter le design et la mise en œuvre des nouveaux processeurs destinés au domaine de la téléphonie mobile. - Développement de plugins Eclipse -



Mes compétences :

ASP

Dom

Eclipse

EMF

GMF

JAVA

JAVA Eclipse

JBuilder

Microsoft Project

Microsoft SQL

Microsoft Visual Studio

Shell

Shell Unix

Swing

Swt

SystemC

UNIX

XML