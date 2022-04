Hajer MNAJJA

Ayant occupé le poste de responsable service juridique dans une société de service totalement exportatrice je suis actuellement la gérante de la société ALPHA CONSEIL SAHEL troisième filiale de ALPHA CONSEIL

pendant 9 ans à compter de 2001 j'ai accompli la constitution juridique de plus que 120 sociétés offshores exerçant dans divers domaines (l'industrie du textile et cuir, plasturgie, électronique, mécanique, services, commerce internationa, etc....)

bénéficiant de cette large expérience dans le domaine de l'assistance et l'accompagnement des investisseurs en tunisie et à travers ma profonde connaissance du tissu industriel sur toute la région du sahel, (monastir, sousse, mahdia) j'ai eu la chance d'être choisie par le fondateur du groupe ALPHA TUNISIE à l'effet de représenter la société ALPHA CONSEIL sur toute la région du sahel en créant en association avec lui et deux autres personnes notre société ALPHA CONSEIL SAHEL



Mes compétences :

Accompagnement

Professionnalisme