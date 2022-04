++J'ai une maitrise en sciences juridiques politiques et sociales

--j'ai fait des études post universitaire a l'Ecole Nationale d'Administration



++j'ai une expérience professionnelle de 18 ans:



--7ans dans le contrôle des services publics

--12ans dans la médiation et conciliation



++ Je maitrise très bien le :



***L'ARABE,L'ANGLAIS ET LE FRANCAIS



++ JE SUIS TRES FORTE EN COMMUNICATION ET NEGOCIATION





































































Mes compétences :

Communicatrice

Intelligente

Négociation

Sociable