Hajer Zarrouk ep. Ouafi hzarrouk@yahoo.fr



25 Rue de cavalier Bardo 2000 Tunis

(+216) 97 31 97 14

CV détaillé





Position actuelle

Assistant professor at Emirates College of Technology, UAE



Dec. 2008: PhD Thesis in Economics, «Financial Openness and Economic Performance»

- Faculty of Economic Sciences and management University of Mediterranean, Aix en Provence- France

-Faculty of Economic Sciences and management University Tunis El MANAR –

July 2002: Master in Economics of money and Banking, «Financial Liberalization – Financial Development

– Economic Growth», Faculty of Economic Sciences and management of Tunis (FSEGT)

June 1999: Bachelors of Economic Sciences, Speciality: Economics of money and Banking, Faculty of Economic

Sciences and management of Tunis (FSEGT)

June1995: High school diploma in Mathematics, “Lycée Bardo”







Publications

Zarrouk, H.. Does Financial Crisis Reduce Islamic Banks Performance? Evidence from G.C.C. Countries, Journal of Islamic Finance and Business Research, Vol. 1. No. 1. September 2012 Issue. Pp. 1 – 16

Ayachi, S. and Zarrouk, H., The impact of the recent financial crisis in Arab countries: transmission channels and Lessons, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences; Issue, 46, pp. 97-106, 2012 http://www.eurojournals.com/EJEFAS_46_08.pdf

Mouley, S., Baccouche, R. Zarrouk, H. and al.. Libéralisation du compte de capital et cadres de gestion macroéconomique comparés: Indicateurs de mesure et implications sectorielles et de politique monétaire en Tunisie, Research Project N°FEM 33-03;2010, FEMISE RESEARCH PROGRAM;

EL GHAK T. and Zarrouk, H.. Financial Development And Income Inequality: A Panel Data Analysis, Région et Développement, vol. 32, pp. 59-90, 2010

Zarrouk, H. and Ayachi, S. Regulatory Environment and Banking Crises: Case of Developing Countries, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences; ISSN 1450-2887 Issue 15, 2009); © EuroJournals, Inc. 2009; http://www.eurojournals.com/EJEFAS.htm

Zarrouk, H. and ElGhak, T.. Financial Openness, Investment and Economic Growth: Case of the Tunisian economic sector, Mondialisation et Développement durable: Les Effets économiques, sociaux et environnementaux de l’Ouverture commerciale, Application aux Pays du Maghreb et du Proche- Orient, CAPC, No. 69, Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)