Hajib EL KASMI

Né en 1963. Lauréat de l'IAV Hassan II. Diplômé de l'Université de Minnesota et de l'Université de Gand Belgique. PhD en Planification territoriale et développement des systèmes d'aide à la prise de décision en planification.



Actuellement, je suis Enseignant cherhceur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès. J'enseigne plusieurs cours ayant trait au management des entreprises, à la gestion des stocks et des approvisionnements, à la conception des bases de données et des systèmes d'information d'aide à la gestion ainsi qu'à l'intelligence économique.

Je conduis des recherches et j'encadre des mémoires de fin d'études dans ces domaines.



Je suis responsable du réseau informatique de l'ENA et chargé de la comptabilité générale et analytique.



Outre mes préoccupations professionnelles, je suis coordinateur du réseau associatif pour le Développement participatif de Meknès (RADEP). Ce dernier a pour mission principale de contribuer à l'ancrage de la culture participative dans le management des entreprises ainsi que dans le processus du développement territorial et local.



Mes compétences :

Intelligence économique

Veille

Gestion d'entreprise

Système d'information

Information Technology

Développement durable