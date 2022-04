Hajji MOHAMED

Ingénieur électrique eléctrotéchnique et éléctricité industriel diplomé en 2009

ingénieur électrique de site (éléctricité batiment ) jusqu'a 2011 avec la sociéte LTC BUILDING Corp. à LIBYE

ingénieur éléctrique étude et chiffrage des projet et superviseur avec SIGMA électrique

pour le moment ingénieur etude électrique avec EPPM (etude des projet pétrolière , industriel et environment)



Mes compétences :

Ingénierie

Commissioning

ETAP software

Réseau HT/MT/BT